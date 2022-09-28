Ярмоленко: Мы заслужили победу

Капитан сборной Украины поделился мнениями о матче с Шотландией. Он считает, что команда отдалась на максимум.

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На старте матча было очень много борьбы, много фолов. Ярмоленко рассказал о тренерской установке перед игрой с шотландцами.

Да, это была тренерская установка – играть агрессивно, выигрывать каблуки, выигрывать борьбу, потому что в первом матче мы все это проиграли и проиграли игру. В футболе действительно очень важно выигрывать борьбу. Выигрывать каблуки. Статистику я еще не видел, но я уверен, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед. Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то игры не выиграешь,

– сказал Ярмоленко.

У лидера национальной команды спросили о последних минутах матча, мол, не было классического нашествия. Однако футболист с этим не согласен.

"Вы хотите сказать, что мы не боролись? Мы можем спорить. Был один угловой с одной стороны, другой – с другой. Непонятно, был ли пенальти. Если судья не поставил – значит, его не было. Я просто не знаю, какую вы нашествия ожидаете – чтобы вратарь пошел? Конечно, я тоже хотел, чтобы оно закончилось голом, и мы победили.

Еще раз скажу – все ребята отдали максимум сегодня. По самоотдаче нет вопросов ни у кого: ни у болельщиков, ни у вас, хоть вы пытаетесь к чему-то придраться, но у вас не получится. Все ребята молодцы.Относительно отдачи и желания победить претензий не может быть. Если бы мы забили свои моменты, то этих вопросов не было. Я готов к критике. Если хотите, вы можете критиковать меня за тот момент, который я не убил", – отметил игрок.