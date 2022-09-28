Збірна України 27 вересня зіграла у вирішальному матчі Ліги націй-2022/2023. На жаль, "синьо-жовті" не змогли здобути омріяну перемогу.

Петраков: Тим, як грали хлопці, я задоволений

Щоб вийти в елітний дивізіон Ліги націй національній команді потрібна була лише перемога, то ж наступний розіграш турніру наша збірна знову проведе у лізі B.

До речі Петраков образився на питання про можливе звільнення: відео реакції тренера збірної України

Головний тренер української команди Олександр Петраков прокоментував гру своїх підопічних.

Тим, як грали хлопці, я задоволений. Я не маю до них питань,

– сказав коуч.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, чому зробив першу заміну лише на 75-й хвилині.

"Сьогодні були дуже важкі погодні умови. Ніхто не випадав, а ввійти в таку гру непросто", – пояснив фахівець.

Петраков пояснив, чого забракло збірній України для перемоги.

"Того ж, чого й в Уельсі, — реалізації. На такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на сам із воротарем, Ярмоленко схибив, у Степаненка був момент після кутового", – зазначив Петраков.

Визначились кошики при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024

Результати Ліги націй впливали і на розподіл кошиків при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Перемога в групі дозволила би "синьо-жовтим" опинитись у другому кошику.

Втім, там будуть саме шотландці, а Україна посіяна у третьому. Таким чином, наша збірна точно не зіграє проти Ісландії, Норвегії, Словенії, Ірландії, Албанії, Чорногорії, Румунії, Швеції та Вірменії.

В цьому сезоні Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Наша команда набрала 11 очок, здобула 3 перемоги та 2 нічиї.