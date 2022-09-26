Гратимемо на перемогу, – Маліновський розповів про настрій України перед грою з Шотландією

Матч Україна – Шотландія стане для обох цих збірних вирішальним у боротьбі за підвищення у дивізіон А. Один із лідерів "синьо-жовтих" Руслан Маліновський поділився очікуваннями перед грою.

Маліновський: Краще такі матчі грати, коли в команди є ціль

Півзахисник Аталанти розповів, чи є додатковий тиск на команду, адже на плечах українських футболістів велика відповідальність за результат. За словами Руслана Маліновського, "синьо-жовті" приїхали у Краків лише за перемогою та трьома очками.

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Інший результат українців не влаштовує, адже відставання від Шотландії, яка йде першою у групі, складає два очки. Українська команда зробила висновки щодо поразки у попередній грі з шотландцями та зробить усе, щоб не повторити помилок минулого.

Краще такі матчі грати, коли в команди є ціль, відповідальність. Ми знали, що після перемоги над Вірменією нам потрібен буде один результат із Шотландією. Ми завтра гратимемо на перемогу. Ми вже провели два поєдинки, потрібно правильно підготуватися до наступного, зробити висновки з попередньої гри із шотландцями, проаналізувати, що ми робили не так, як слід. Завтра треба зіграти набагато якісніше,

– сказав Маліновський.

"Нам треба щось змінити, як це робили шотландці"

29-річний футболіст центру поля відзначив, що у попередньому матчі в Глазго "синьо-жовтим" не вистачало завершення, останньої передачі. Руслан впевнений, якби Україна забила у першому таймі, то гра була б зовсім іншою.

У завтрашньому поєдинку нам потрібно витримати 90 хвилин фізично. Ми повинні зіграти сильніше в цьому плані. Нам треба щось змінити, як це робили шотландці. Ми завтра маємо зіграти трошки по-іншому, більш агресивно,

– відповів півзахисник.

"Звичайно, це вже третій матч. У кожному поєдинку збірна України виходить і грає за свою країну, за своїх бійців, за всіх, хто за нас переживає в погані чи хороші часи. У футболі завжди є три результати, але головне – віддавати на полі всі сили. Тому ми віддаватимемо всі сили та сподіватимемося на позитивний результат", – додав Маліновський.

Один із лідерів збірної розповів, що "домашня" гра на нейтральному полі не буде одним із перешкод. Руслан запевнив, що у Кракові команда себе почуває як удома.

Ключовий матч у Лізі націй Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня о 21:45.