Боротьба за першу сходинку в кваліфікації: збірна України з футзалу зіграла в нічию з Сербією

Український колектив веде активну боротьбу за найвище місце у квартеті. Та от суперники вміють вставити палиці в колеса.

Україна – Сербія 1:1

Голи: Жук, 26 – Петров, 16

Україна та Сербія провели зустріч в рамках 4-го туру кваліфікації до чемпіонату світу, в якій колективи не змогли визначити сильнішого. "Синьо-жовті" все ж плекають надію на першу сходинку, пише 24 Канал.

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Ненароком спіткнулись

До другого поєдинку із сербами українці підходили уже в ролі явних фаворитів. Діло в тому, що "синьо-жовті" у першій очній зустрічі розгромили "орлів" із нищівним рахунком 6:2. Та от у зустрічному матчі серби взялись за голову та дали бій українцям, що призвело до рівноцінного розподілу залікових балів між двома колективами, які не збирались поступатись.

Перша 20-хвилинка залишилась за збірною Сербії, хоча й не обійшлось без вдачі. На 17-ій хвилині рахунок у зустрічі відкрив Страхінья Петров, коли м'яч після його дальнього удару зрикошетив у ворота від захисника Назарія Шведа. Та от "синьо-жовті" на 27-й хвилині все ж могли вирівняти ваги матчу. Гол у свій актив записав Євгеній Жук, який заніс м'яч у ворота після помилки захисника, що і стало крапкою в грі.

Відеоогляд матчу:

За два тайми "синьо-жовті" створили 24 нагоди біля воріт Сербії (у "орлів" – 18). До того ж українці виконали більше кутових (7:4) та частіше цілили в площину воріт (13:7).

Таким чином, Україна тимчасово вийшла на першу у квартеті (7 очок), проте о 11-го жовтня о 21:00 свою очну зустріч проведуть Польща та Бельгія (якщо "біло-червоні" тріумфують, то вийдуть в лідери групи). Раніше, окрім звитяги над сербами, здолали бельгійців (10:2) та поступились полякам (2:3). У листопаді Україна закриватиме відбірковий цикл матчами проти Бельгії (вдома) та Польщі (на виїзді).

Виступи футзальної збірної України на ЧС

2021 (Литва – країна-господар) – не кваліфікувались

2016 (Колумбія) – 1/8 фіналу, поступились Аргентині (1:0)

2012 (Таїланд) – чвертьфінал, пройшли Японію (6:3), поступились Колумбії (3:1)

2008 (Бразилія) – другий раунд

2004 (Тайвань) – другий раунд

2000 (Гватемала) – не кваліфікувались

1996 (Іспанія) – 4-е місце

1992 (Гонконг) – не брали участі, оскільки не були визнані ФІФА

. Прямі путівки на чемпіонат світу отримують переможці п'яти відбіркових груп, а от чотири найкращі збірні на других місцях розіграють між собою ще дві путівки на Мундіаль. Також варто відзначити, що фінальна частина ЧС відбудеться в Узбекистані та стартує 14-го вересня наступного року. Участь у світовій першості візьмуть 24 команди (сім – з Європи).