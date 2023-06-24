Україна – Румунія: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Молодіжна збірна України з футболу в суботу, 24 червня, проведе другий матч на чемпіонаті Європи 2023. Суперником українців будуть співгосподарі турніру – збірна Румунії. Онлайн-трансляція матчу молодіжних команд України та Румунії доступна на сайті 24 Каналу.

Збірна України стартувала на молодіжному Євро-2023 з перемоги над збірною Хорватії. Українці забили по одному голу в кожному з таймів. Особливо ефектним вийшов перший гол, який забив Кащук. Він же віддав результативний пас під час другого взяття воріт.

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Тепер на українців очікує не менш важке випробування. Адже в другому турі 24 червня їм доведеться зіграти проти збірної Румунії, яка матчі Євро-2023 приймає на власному полі. Румуни ж прагнутимуть перемогти, адже в першому матчі зазнали розгромної поразки від іспанців. Відтак поразка і в матчі проти українців зведе нанівець їх шанси на вихід з групи.

Натомість перемога українців майже гарантує їм вихід у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи. А якщо Іспанія виграє у паралельному матчі проти Хорватії – то "синьо-жовті" точно зіграють в плей-офф. І лише в останньому матчі проти іспанців 27 червня вирішуватиметься, з якого місця команди вийдуть з групи.

Матч Україна – Румунія розпочнеться о 19:00.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Відтак усі матчі молодіжної збірної України з футболу на Євро-2023 будуть доступні наживо безкоштовно для глядачів на території України. Матч Україна – Румунія буде показаний наживо на Youtube-каналі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

На сайті 24 Каналу буде Youtube-трансляція матчу Україна – Румунія. Вона буде доступна в цій новині перед початком зустрічі.