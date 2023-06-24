Майже у плей-офф: збірна України здобула другу перемогу на Євро U21 завдяки автоголу – відео

Команда Руслана Ротаня була близька до втрати очок у грі з господарями турніру. Втім хавбек суперника прийшов на допомогу "синьо-жовтим" на останніх хвилинах.

Румунія U21 – Україна U21 0:1

Гол: Дікан, 89 (автогол)

Молодіжна збірна України провела вже другий матч на Євро U21. У першій зустрічі команда Ротаня здолала прямого конкурента Хорватію, що наблизило "синьо-жовтих" до плей-офф, пише 24 канал.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Перемога над румунами у другому турі фактично гарантувала б Україні місце в 1/4 фіналу. У першому матчі господарі турніру без шансів поступились іспанцям (0:3), тому виглядали андедогами у битві з нашою командою.

Попри це підопічні Сенду непогано огризались з перших же хвилин. Трубіну ще до перерви довелось двічі рятувати команду після небезпечних моментів.

Жахлива реалізація Кащука

Ініціатива все одно була на боці України. Не дивлячись на моменти у румунів, наша команда мала їх більше. Лише один Кащук міг тричі забивати у першій половині, маючи ледь не стовідсоткові шанси.

На жаль, реалізація Олексія сильно підводила. Також непогано пробивав Криськів після дриблінгу у майданчик румунів. Після перерви українці продовжували тиснути, але нашій команди не вистачало або останнього удару, або вдачі.

Читайте також "Синьо-жовтий" сюрприз: двоє гравців збірної України потрапили у команду першого туру Євро-2023

Самі не можемо – румуни допоможуть

Румуни ж після перерви кілька випадів організували. Втім вони були куди більш небезпечними для Трубіна. Ротань намагався вирвати перемогу, випустивши Ваната, Брагару та В'юнника. Але пробити Тирновану зміг лише свій гравець.

Брагару вдався слалом вздовж лицьової лінії. Хавбек Чорноморця прострілив у центр на Ваната, але під м'яч невдало підставився Дікан. Від хавбека снаряд залетів у ворота.

Україна майже у плей-офф

На останніх хвилинах здали нерви у Ваната, який побився із суперником і отримав пряму червону картку. Нападник ризикує пропустити не лише матч з Іспанією, але і можливі подальші наші ігри на Євро.

Варто знати Як збірній України з футболу вийти на Олімпіаду-2024

Тим не менше, перемога майже гарантує нашій команді вихід в 1/4 фіналу. У нашої команди 6 очок і якщо ввечері Іспанія не програє Хорватії, то підопічні Ротаня точно зіграють у плей-офф. В останньому турі 27 червня Україна гратиме проти іспанців.

Відеоогляд матчу Румунія – Україна: