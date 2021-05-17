Збірна України з хокею програла другий матч на товариському турнірі

Збірна України зазнала поразки від збірної Румунії в своєму другому матчі на міжнародному турнірі Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament в Любляні (Словенія).

Україна – Румунія 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

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Вже на 3-й хвилині Васіле першим же кидком в матчі пробив Огаджаняна. Не минуло й двох хвилин як Бабинець з передачі Мазура в один дотик зрівняв рахунок – 1:1. А ще через три хвилини Симчук вивів Україну вперед.

Підопічні Шахрайчука непогано тримали шайбу, але під кінець стартового періоду пропустили вдруге. А після перерви Касаняну ще раз засмутив Огаджаняна і ця шайба стала вирішальною в матчі – 2:3.

У наступному матчі 18 травня Україна зустрінеться з Австрією.

У першому поєдинку наші хокеїсти в овертаймі поступилися команді Польщі.