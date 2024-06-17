Перед матчем Україна – Румунія в Мюнхені відбулася акція на підтримку ЗСУ

У Мюнхені 17 червня відбувся матч Україна – Румунія на Євро-2024. Перед цим українці влаштували акцію на підтримку наших захисників.

Так, акція на підтримку українських захисників відбулася на площі Віттельсбахерплац. Частина учасників акції стояла з плакатами на підтримку бійців "Азову", а інші – скандували "ЗСУ", повідомляє 24 Канал.

До теми У Мюнхені перед першим матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова

В Мюнхені відбулася акція на підтримку ЗСУ

Перед матчем Україна – Румунія на Євро-2024 у Мюнхені відбулася акція на підтримку ЗСУ. Так, Zorya Londonsk у мережі Х опублікувала світлину з акції. На ній українки стояли з плакатами на підтримку бійців "Азову". У такий спосіб активісти нагадали, що оборонці Маріуполя вже понад 2 роки перебувають у російському полоні.



Акція на підтримку бійців "Азову" в Мюнхені / Фото Zorya Londonsk

Окрім того, українці також влаштували ще одну акцію, під час якої скандували "ЗСУ". Скільки українців взяло участь в акції, складно сказати.

Акція на підтримку ЗСУ в Мюнхені / Відео Марічки Андрух, надане 24 Каналу

Українці на акції підтримують українських захисників / Відео Марічки Андрух, надане 24 Каналу

Україна програла Румунії в стартовому матчі