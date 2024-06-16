Хотів гравця зі збірної Румунії: Ребров оцінив силу першого суперника України на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні першого матчу на ЧЄ-2024 провів пресконференцію. Вже 17 червня "синьо-жовті" зіграють проти Румунії.

Збірна Румунії не має у своєму складі гучних імен. Втім, "триколірні" досягають результату завдяки залізній дисципліні та командній грі.

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Ребров: На Євро немає не сильних команд

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не вважає Румунію аутсайдером в групі Е. Ба більше, український фахівець хотів запросити до своєї команди гравця "триколірних", коли працював в ОАЕ.

Хтось каже, що Румунія – слабка команда на Євро, але вони виграли свою групу. Я знаю гравця, якого хотів отримати в Аль-Айн – це Станчу, він мені дуже подобається. Вважаю, що Румунія досягла успіху завдяки командним діям, це дисциплінована команда. У них є молоді гравці, які можуть вирішити матч завдяки своїм діям,

– зазначив Ребров.

Під час підготовки до Євро-2024 збірна Румунії зіграла чотири матчі, але не здобула жодної перемоги. Однак Сергій Станіславович відмітив, що лише в одному поєдинку румуни грали основним складом.

"Вважаю, що на Євро немає не сильних команд. Ми дивилися багато ігор збірної Румунії, тільки один матч товариський вони грали основним складом – проти Болгарії. Тому ми більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та ту гру проти Болгарії. Це дійсно команда, яка розуміє, завдяки чому намагається грати. У них є дуже швидкі гравці, вони мають дуже хорошу дисципліну на полі. Завдяки цьому вони вийшли на Євро", – сказав Ребров.

Нагадаємо, що збірна України зіграє свій перший матч на Євро-2024 проти Румунії. Гра відбудеться у понеділок, 17 червня. Початок – о 16:00.