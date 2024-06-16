Сборная Румынии не имеет в своем составе громких имен. Впрочем, "трехцветные" достигают результата благодаря железной дисциплине и командной игре.

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Ребров: На Евро нет не сильных команд

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не считает Румынию аутсайдером в группе Е. Более того, украинский специалист хотел пригласить в свою команду игрока "трехцветных", когда работал в ОАЭ.

Кто-то говорит, что Румыния – слабая команда на Евро, но они выиграли свою группу. Я знаю игрока, которого хотел получить в Аль-Айн – это Станчу, он мне очень нравится. Считаю, что Румыния преуспела благодаря командным действиям, это дисциплинированная команда. У них есть молодые игроки, которые могут решить матч благодаря своим действиям,

– отметил Ребров.

Во время подготовки к Евро-2024 сборная Румынии сыграла четыре матча, но не одержала ни одной победы. Однако Сергей Станиславович отметил, что только в одном поединке румыны играли основным составом.

"Считаю, что на Евро нет не сильных команд. Мы смотрели много игр сборной Румынии, только один матч товарищеский они играли основным составом – против Болгарии. Поэтому мы больше ориентировались на игры квалификации и ту игру против Болгарии. Это действительно команда, которая понимает, благодаря чему пытается играть. У них есть очень быстрые игроки, они имеют очень хорошую дисциплину на поле. Благодаря этому они вышли на Евро", – сказал Ребров.

Напомним, что сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2024 против Румынии. Игра состоится в понедельник, 17 июня. Начало – в 16:00.