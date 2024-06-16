Команда Реброва вступає у бій: де дивитися матч Україна – Румунія на Євро-2024

У понеділок, 17 червня, відбудуться чергові три поєдинки на чемпіонаті Європи з футболу. У четвертий ігровий день свій шлях на турнірі розпочне збірна України.

Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Румунії. Матч відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені", пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме поєдинок Україна – Румунія

Гру розсудить шведська бригада арбітрів на чолі з 37-річним Гленном Нюбергом, який раніше двічі у своїй кар'єрі обслуговував матчі українських команд. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Цей поєдинок стане шостим в історії протистоянь між Україною та Румунією. Наразі зберігається повний паритет – по 2 перемоги в кожної команди та нічия, щоправда, коли в основний час суперники не визначили сильнішого, то в серії пенальті товариського турніру на Кіпрі тріумфували "синьо-жовті".

Гра на Євро-2024 буде першою офіційною між командами. Її можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, який покаже всі поєдинки турніру. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також матч Україна – Румунія буде транслюватися по місцевих телеканалах Суспільного, які покажуть всього 22 поєдинки з континентальної першості в Німеччині, зокрема, й усі за участі "синьо-жовтих".

Другий матч групи E Бельгія – Словаччина розпочнеться 17 червня о 19:00 (за Києвом).

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, відео всіх голів протягом гри та огляд матчу Україна – Румунія одразу після фінального свистка.