Україна та Росія зіграють між собою на двох баскетбольних турнірах поспіль

Українські баскетболісти двічі зіграють проти росіян у 2021 році. Збірні України та Росії зустрінуться на Єврочеленджері та на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3.

Росію помістили у групу України

15 липня ФІБА змінила суперників у групах Єврочеленджера серед чоловічих збірних U-20.

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ФІБА перенесла матчі російської збірної з чеського Брно до грецького Іракліона. Причина – заборона російським громадянам відвідувати Чехію.

Натомість ФІБА також перенесла матчі збірної Хорватії з Іракліона до Брно. Це було зроблено, щоб вирівняти кількість учасників.

Таким чином, Росія потрапила у групу до України.

У грецькому Іракліоні змагатимуться чоловічі збірні U-20 з України, Словенії, Ізраїля, Бельгії, Греції та росіяни.

У чеському Брно відтак виступатимуть Хорватія, Іспанія, Італія, Португалія, Албанія та Чехія.

Де ще Україна зіграє проти Росії

13 липня відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

Наша жіноча баскетбольна команда потрапила в групу В і зіграє з командами Великої Британії та Росії.

Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня.