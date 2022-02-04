Україна прикро програла Росії та буде битись за 3 місце Євро-2022 з футзалу

Збірна України 4 лютого зіграла проти Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу. "Синьо-жовті" зазнали прикрої поразки.

Україна – Росія 2:3

Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанас'єв, 15, Ніязов, 31

Вихід у півфінал Євро-2022 дався Україні та Росії доволі непросто. "Синьо-жовті" переграли Казахстан (3:5), а росіяни ледь не програли Грузії (3:1).

4 лютого о 21:00 розпочнеться другий півфінал чемпіонату Європи між Португалією та Іспанією, повідомляє 24 канал.

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Російським футзалістам вдалось забити швидкий гол. Фортуна відвернулась від українців. М'яч після рикошету дезорієнтував голкіпера України Ципуна та влетів у сітку воріт – 0:1, На жаль, першими рахунок відкрили рахунок росіяни.

Чернявський спробував перевірити пильність воротаря Росії з дальньої відстані, але м'яч влучив у корпус Шотурми.

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Складно дався початок гри для українців. Жодної реальної загрози не було біля володінь суперника. Росіяни використовували високий пресинг, який давав потрібний результат гостям. Українці втрачали м'яч у простих ситуаціях.

У декількох ситуаціях Україну рятувала відмінна реакція Ципуна.

За 10 хвилин до завершення першого тайму команда Олександра Косенка почала грати з п'ятим польовим. Але це не принесло потрібного результату Україні, але цим скористався суперник.

На 15-й хвилині росіяни подвоїли перевагу. Українці не використали більшість. Воротар Росії швидко вкинув м'яч у штрафний України, м'яч після удару головою від Афанас'єва влучив у поперечину українських воріт. Російський футзаліст вдруге підхопив м'яч та пробив у протихід Ципуну, який встиг повернутись у раку воріт, але це став на заваді голу – 0:2.

Дуже довго українці змінювались після п'ятого, що привело до гола у їх ворота. Це зауважив Косенко, який вигукнув своїм підопічним.

Перший приємний дзвінок від України

Вже на наступній хвилині Україні вдалось відквитати один м'яч. Сірий дальнім ударом лівою прошив сітку воріт гостей – 1:2. Під час його святкування було видно, які сильно заведені українці.

20 хвилин, які визначили фіналіста

Україна ще за 10 хвилин до завершення першої 20-хвилинки заробила вже п'ять фолів. Кожен наступний фол привів до дабл-пенальті для росіян. Але українці заспокоїлись та не довели до 10-метрового для суперника.

На старті другого тайму українців врятувала стійка. Друга 20-хвилинка була рівною до третього забитого голу Росії. Дуже красивий гол боковими ножицями забив Ніязов – 1:3.

Відео з трибун

Після чого Україна знову почала грати у п'ятого польового. Росіяни майже одразу ледь не забили у порожні українські ворота.

За п'ять хвилин до завершення матчу футзалісти Косенка знову скоротили перевагу. Шотурма, який грав п'ятого польового, пробив, м'яч на шляху до воріт суперника знайшов ногу Абакшина, який забив другий гол України – 2:3.

Наприкінці матчу Україна отримала право на пенальті. Але Шотурма змарнував 100-відсоткову нагоду забити – сейв від голкіпера Росії.

На жаль, Україна програла Росії та буде битись за третє місце на Євро-2020. Майбутній суперник України визначиться 4 лютого о 21:00.

Фінал Євро-2022 з футзалу відбудеться 6 лютого. У цей день також відбудеться матч за третє місце.