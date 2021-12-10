Україна провалилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА, показавши найгірший виступ за 20 років

Українські клуби в цьому сезоні єврокубків провалилися. Жоден з них не зумів пробитися в плей-офф, закінчивши свої виступи.

Найгірший виступ за 20 років

Українські клуби набрали 21 бал. Але його слід ділити на п'ятьох учасників, тож до скарбнички коефіцієнтів УЄФА в поточному сезоні піде лише 4,2 бала. Це найгірший результат за останні 20 років. Менше було лише у сезоні 2001/2002, коли клуби набрали 3,625 бала.

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Хто скільки очок заробив

Шахтар заробив 9,5 очок: 3,5 очки за кваліфікацію ЛЧ, 4 очки за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів, 2 очки за нічиї в групі

Динамо заробило 5 очок: 4 очки за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів, 1 очко за нічию в групі

Зоря заробила 5 очок: за дві перемоги та одну нічию в групі Ліги конференцій

Колос заробив 1 очко: за дві нічиї у кваліфікації Ліги конференцій

Ворскла заробила 0,5 очка: за нічию у кваліфікації Ліги конференцій

Проблема у тому, що всі українські клуби вилетіли з єврокубків, у той час як наші конкуренти мають ще своїх представників, які можуть принести їм бали. Мова йде як про країни, які перед нами в рейтингу, так і ті, що позаду.

Падіння та без Ліги чемпіонів

Такі результати призвели до падіння у рейтингу. Ми опустилися одразу на 12 місце – нас обійшла Сербія. Це означає, що Україна не матиме прямого місця у групі ЛЧ на сезон 2023/24. Ще до цього ми втратили пряму путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон – чемпіонові потрібно буде подолати один раунд відбору (раунд плей-офф гілки чемпіонів), а віцечемпіонові – три (другий, третій та раунд плей-офф гілки представників ліг).

Хоча за підсумками сезону падіння може продовжитися, якщо швейцарський Базель весною виграє один матч та ще одного разу зіграє внічию.