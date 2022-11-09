Україна пропустить ЧС 2022 зі самбо, причина – участь російських та білоруських спортсменів

Україна бойкотуватиме Чемпіонат Світу 2022 зі самбо, який пройде у столиці Киргизстану Бішкеку. Все через допущених до змагань російський та білоруських учасників, яким дозволили виступати під нейтральним прапором та гімном.

"Федерація самбо України не зареєструвала команду для участі на Чемпіонаті Світу в Бішкеку цього тижня, нація вирішила не брати участі в змаганнях. Російський та білоруським спортсменам дозволено змагатись. Загалом заявки на участь у турнірі подали 52 команди.", – йдеться в заяві Міжнародної федерації самбо (FIAS).

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Генеральний партнер турніру – нафтова компанія “Роснефть”, яка співпрацює з FIAS з 2013 року.

Україна вже бойкотувала Чемпіонат Європи з самбо у вересні, знову ж таки, через допущення до турніру російських та білоруських спортсменів.