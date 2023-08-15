Збірна України з баскетболу поступилася Туреччині, але пробилася в плей-оф олімпійського відбору

У заключному матчі пре-олімпійської кваліфікації підопічні Віталія Степановського зустрічалися з фаворитом групи С Туреччиною. У двох попередніх зустрічах відбору перемогу святкували українці.

Туреччина – Україна 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

У вівторок, 15 серпня, відбувся матч третього туру олімпійської пре-кваліфікації з баскетболу. У Стамбулі наша команда зустрічалася з Туреччиною, пише 24 Канал.

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Українці дали бій Туреччині

У очному протистоянні вирішувалася доля першого місця в групі С. Баскетболісти збірної України активно розпочали гру. Завдяки гарній реалізації "синьо-жовті" набрали 25 очок у першій чверті, але пропустили стільки ж.

У другій партії турецькі баскетболісти почали нарощувати свою перевагу. На велику перерву команди пішли за рахунку 49:41.

Маючи комфортну перевагу збірна Туреччини продовжувала контролювати хід поєдинку. Лише в останній чверті українці додали в активності і навіть скоротили відставання до 8 очок. Проте створити диво та вирвати перемогу команді Степановського не вдалося.

У підсумку збірна України поступилася Туреччині з рахунком 72:85. Найрезультативнішим гравцем в складі збірної України став Олександр Мішула з 14 очками.

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