Лідер групи виявився занадто потужним: Україна поступилася німцям у відборі до ОІ-2024 – відео

Збірна України з волейболу зіграла завершальний матч відбору до Олімпійських ігор-2024. Підопічні Угіса Крастіньша протистояли непереможній у цій кваліфікації Німеччині.

Україна – Німеччина 0:3 (17:25, 12:25, 14:25)

Україна підходила до цього матчу маючи три перемоги в шести зустрічах та посідала п'яте місце у групі. Суперник здобув усі перемоги, віддавши лише 4 сети, та очолював турнірну таблицю, пише 24 Канал.

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Україна за 2 тури до кінця відбору втратила шанси напряму відібратися на Олімпійські ігри-2024. Але кожен матч для команди Угіса Крастіньша залишається важливим, адже він впливає на місце України у світовому рейтингу, через який на змагання у Парижі вийдуть п'ять збірних.

Проте, попри турнірну відсутність мотивації у суперника, який гарантував вихід на ОІ-2024, збірна Німеччини не дозволила Україні нав'язати собі боротьбу. Бундестім здобула перемогу у трьох сетах, у кожному з яких своєю грою довела, чому саме вона стала переможцем відбору.

Німці зі старту матчу забезпечили собі перевагу, яку систематично нарощували протягом сету та закінчили його з комфортним рахунком 25:17 на свою користь.

Друга та третя партії були ще менш конкурентними, Бундестім здобула в них розгромні перемоги з рахунком 25:12 та 25:14.

У підсумку Україна закінчила кваліфікацію на п'ятому місці у групі А. Наша збірна поступилася всім командам, які фінішували вище та переграла кожного суперника, що розташувався нижче.

Підсумкова турнірна таблиця

Німеччина – 21 очко (різниця за сетами 21:4) Бразилія – 15 (19:10) Куба – 14 (17:9) Італія – 13 (16:10) Україна – 10 (11:14) Чехія – 7 (10:17) Іран – 4 (7:19) Катар – 0 (3:21)

. Це був дебютний відбір на Олімпіаду в історії збірної України.

Таким чином прямі путівки з групи А на ОІ-2024 здобули Німеччина та Бразилія. Окрім них кваліфікувалися на турнір: США, Японія, Польща та Канада. Також автоматичне місце отримала Франція, яка буде господарем змагань.

Ще п'ять збірних мають шанс потрапити на Олімпіаду за позиціями у світовому рейтингу. Остаточний список буде відомий влітку 2024 року. Наразі Україна посідає 16-е місце.

Дивіться відеоогляд матчу Україна – Німеччина