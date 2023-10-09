Лідер групи виявився занадто потужним: Україна поступилася німцям у відборі до ОІ-2024 – відео
Збірна України з волейболу зіграла завершальний матч відбору до Олімпійських ігор-2024. Підопічні Угіса Крастіньша протистояли непереможній у цій кваліфікації Німеччині.
Україна – Німеччина 0:3 (17:25, 12:25, 14:25)
Україна підходила до цього матчу маючи три перемоги в шести зустрічах та посідала п'яте місце у групі. Суперник здобув усі перемоги, віддавши лише 4 сети, та очолював турнірну таблицю, пише 24 Канал.
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Україна за 2 тури до кінця відбору втратила шанси напряму відібратися на Олімпійські ігри-2024. Але кожен матч для команди Угіса Крастіньша залишається важливим, адже він впливає на місце України у світовому рейтингу, через який на змагання у Парижі вийдуть п'ять збірних.
Проте, попри турнірну відсутність мотивації у суперника, який гарантував вихід на ОІ-2024, збірна Німеччини не дозволила Україні нав'язати собі боротьбу. Бундестім здобула перемогу у трьох сетах, у кожному з яких своєю грою довела, чому саме вона стала переможцем відбору.
Німці зі старту матчу забезпечили собі перевагу, яку систематично нарощували протягом сету та закінчили його з комфортним рахунком 25:17 на свою користь.
Друга та третя партії були ще менш конкурентними, Бундестім здобула в них розгромні перемоги з рахунком 25:12 та 25:14.
У підсумку Україна закінчила кваліфікацію на п'ятому місці у групі А. Наша збірна поступилася всім командам, які фінішували вище та переграла кожного суперника, що розташувався нижче.
Підсумкова турнірна таблиця
- Німеччина – 21 очко (різниця за сетами 21:4)
- Бразилія – 15 (19:10)
- Куба – 14 (17:9)
- Італія – 13 (16:10)
- Україна – 10 (11:14)
- Чехія – 7 (10:17)
- Іран – 4 (7:19)
- Катар – 0 (3:21)
Таким чином прямі путівки з групи А на ОІ-2024 здобули Німеччина та Бразилія. Окрім них кваліфікувалися на турнір: США, Японія, Польща та Канада. Також автоматичне місце отримала Франція, яка буде господарем змагань.
Ще п'ять збірних мають шанс потрапити на Олімпіаду за позиціями у світовому рейтингу. Остаточний список буде відомий влітку 2024 року. Наразі Україна посідає 16-е місце.
Дивіться відеоогляд матчу Україна – Німеччина