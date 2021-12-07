Україна прийме жіночий "Фінал чотирьох" волейбольної Золотої Євроліги-2022

Збірні України з волейболу отримали суперників у Золотій Євролізі-2022. Жіноча команда свої матчі проведе вдома.

Суперники українців

У Золотій Євролізі виступлять по 12 збірних. Їх поділили на три групи по чотири команди. Підопічні Угіса Крастіньша зіграють проти Іспанії, Білорусі та Хорватії. А жіноча збірна України зустрінеться з Азербайджаном, Румунією та Угорщиною.

Переможці груп вийдуть у "фінал чотирьох". Оскільки Україна прийме жіночий фінальний турнір, то, згідно з регламентом, наша команда отримає туди автоматичну путівку. Півфінальні та фінальний матч відбудеться в Запоріжжі 25 – 26 червня.

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"Фінал чотирьох" серед чоловічих збірних прийме Хорватія. У 2021 році наша команда вийшла до фіналу, але поступилася в боротьбі за чемпіонство Туреччині.

Варто відзначити, що Україна свого часу приймала "фінал чотирьох" Золотої Євроліги. Тоді співгосподарем турніру був Івано-Франківськ, а жіноча збірна здобула перемогу.