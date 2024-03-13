Збірна України з футболу зіграє товариський матч із сусідами напередодні Євро-2024

Українська асоціація футболу назвала другого суперника підопічних Реброва, з яким наша національна збірна зіграє напередодні чемпіонату Європи-2024. "Синьо-жовті" проведуть контрольний матч з Польщею.

Поєдинок відбудеться 7 червня. Місце та час проведення гри визначаться пізніше.

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Цікавий спаринг перед Євро

Матч з поляками стане одним з трьох товариських, які команда Сергія Реброва зіграє в червні. Раніше повідомлялося, що Україна 11 червня проведе контрольний поєдинок проти Молдови в Кишиневі.

Про ще одного суперника буде повідомлено після підписання відповідного контракту.

. Польща посідає 30 місце в рейтингу ФІФА. Команди зустрічалися між собою дев'ять разів: "синьо-жовті" виграли тричі, двічі було зафіксовано нічию та 4 рази перемагали наші сусіди.

Нагадаємо, що свій наступний матч збірна України проведе 21 березня проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф за вихід на Євро-2024. Переможець у вирішальному поєдинку зіграє з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія, де й визначиться учасник майбутнього чемпіонату Європи, який відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині.