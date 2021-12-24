Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030, – міністр спорту Гутцайт

Українська влада не полишає надій провести в країні великий спортивний захід. Серед пріоритетів – зимові Олімпійські ігри у 2030 році.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що перед ним стоїть завдання провести в Україні Олімпійські ігри.

"Президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі – у 2028 році та зимові Олімпійські ігри – у 2030. Навіщо ми це робимо? По-перше, престиж країни. Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися", – переконаний Гутцайт.

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При цьому він визнає, що в нас поки немає всієї необхідної інфраструктури для проведення таких змагань.

"Ми розглядаємо наш західний регіон: Буковель, наприклад, там уже є певна інфраструктура. Так, нам не вистачає хокейних палаців, так, нам не вистачає для гігантського слалому трас, але якась частина цього вже є", – розповів Гутцайт.

Коли буде відомий господар Олімпіади-2030

Країну, яка прийматиме Олімпіаду, зазвичай, оголошують за сім років до проведення турніру перед початком нової Олімпіади. Відтак хто прийме зимову Олімпіаду-2030 може стати відомо вже у 2023 році.

Правда перед цим країна, яка готова прийняти змагання, повинна подати офіційну заявку до Міжнародного олімпійського комітету. Після цього Комісія з визначення майбутнього господаря проводить конкретні перемовини з країнами, які можуть стати майбутніми господарями (з усіх претендентів до цього етапу проходить кілька заявок). Тоді відбувається голосування делегатів МОК під час сесії. Та заявка, яка отримала найбільше голосів, і перемагає.

Поки відомо про як мінімум чотири заявки на проведення зимової Олімпіади-2030: Ванкувер (Канада), Саппоро (Японія), Солт-Лейк-Сіті (США), Барселона – Піренеї (спільна заявка трьох країн: Іспанії, Франції та Андорри).