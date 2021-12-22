"Хочемо проводити в Україні змагання найвищого рівня"

Гутцайт запевнив, що спортивна інфраструктура активно розвивається в усіх куточках країни. На його думку, шлях до п’єдесталу починається із бази підготовки майбутніх чемпіонів.

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"Усі нові спортивні об’єкти в Україні відповідатимуть міжнародним стандартам. Це вимога часу і необхідна складова подальшого їх використання. Адже ми хочемо проводити в Україні змагання найвищого рівня", – наголосив Гутцайт.

За його словами, за програмою Президента України "25 спортивних магнітів" відкриються нові спортивні об’єкти в Мелітополі, Маріуполі, Полтаві, Кропивницькому.

Також він розповів, що 28 грудня відриватиму нову льодову арену в Мелітополі. А на черзі басейн за олімпійськими стандартами в Маріуполі й Полтаві, нові палаци спорту в Тернополі, Рівному, Бучі.

Серед наших пріоритетів – сучасні спортивні об’єкти в Миколаєві та Одесі. Містах, які дали нам чимало видатних спортсменів,

– додав Міністр молоді та спорту.

Також на зустрічі з представниками ЗМІ Вадим Гутцайт підбив підсумки літної Олімпіади в Токіо та поділився очікуваннями від зимових Ігор в Пекіні,