Все в силі: Україна таки претендує на проведення ЧС-2030, проте ще із одним "компаньйоном"

Україна все ж побореться за проведення Мундіалю. Спільну заявку на "господарювання" подадуть відразу чотири країни.

Україна разом із Іспанією, Португалією та Марокко претендує на чемпіонат світу-2023. Раніше ФІФА "забракувала" нашу державу через злодіяння Росії.

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Питання часу

Відразу чотири країни найближчим часом подадуть свою спільну заявку на розгляд світової організації щодо проведення Мундіалю-2030. Україна знову опинилася серед четвірки претендентів на "господарювання", хоча раніше ФІФА нашу державу вирішили "усунути" з переліку. Все через те, що на території України триває війна, яку розв'язала Росія. Світова організація вирішила замінити Україну на Марокко, проте тепер ці дві країни стоятимуть пліч-о-пліч.

Таким чином, Іспанія, Португалія, Марокко (раніше планували самостійно претендувати на турнір) та Україна уже подадуть спільну заявку, на проведення чемпіонату світу-2030, в якій наголошується на екологічній та людській стійкості.

Також на Мундіаль претендує ще одним квартет країни, а саме південноамериканський ансамбль, який формують Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай. У гордій самотності право за звання господаря ЧС намагається вибороти Саудівська Аравія, яка уже всіма силами замагює у свій чемпіонат багатьох зірок світового футболу. Варто також відзначити, що раніше Саудівська Аравія планувала подати спільну заявку із Єгиптом та Грецією (тоді б турнір вперше пройшов на 3 різних материках – Європа, Азія та Африка), проте не склалося.

Якщо Україна та компанія або ж південноамериканський ансамбль виграють право на проведення ЧС, то це стане своєрідним рекордом, оскільки раніше Мундіаль не проходив більше, аніж у двох країнах одночасно.

ФІФА має визначити країни, що будуть приймати ЧС-2030, у вересні 2024 року. Нагадаємо, що Мундіаль-2026 пройде відразу у трьох країнах, а саме у США, Мексиці та Канаді. УЄФА уже запропонувала новий формат відбору до чемпіонату світу, оскільки цього разу участь у змаганнях вперше візьме 48 країн, а не 32.

Усі господарі та переможці чемпіонатів світу