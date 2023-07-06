Все в силі: Україна таки претендує на проведення ЧС-2030, проте ще із одним "компаньйоном"
Джерело:L'Equipe
Україна все ж побореться за проведення Мундіалю. Спільну заявку на "господарювання" подадуть відразу чотири країни.
Україна разом із Іспанією, Португалією та Марокко претендує на чемпіонат світу-2023. Раніше ФІФА "забракувала" нашу державу через злодіяння Росії.
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Питання часу
Відразу чотири країни найближчим часом подадуть свою спільну заявку на розгляд світової організації щодо проведення Мундіалю-2030. Україна знову опинилася серед четвірки претендентів на "господарювання", хоча раніше ФІФА нашу державу вирішили "усунути" з переліку. Все через те, що на території України триває війна, яку розв'язала Росія. Світова організація вирішила замінити Україну на Марокко, проте тепер ці дві країни стоятимуть пліч-о-пліч.
Таким чином, Іспанія, Португалія, Марокко (раніше планували самостійно претендувати на турнір) та Україна уже подадуть спільну заявку, на проведення чемпіонату світу-2030, в якій наголошується на екологічній та людській стійкості.
Також на Мундіаль претендує ще одним квартет країни, а саме південноамериканський ансамбль, який формують Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай. У гордій самотності право за звання господаря ЧС намагається вибороти Саудівська Аравія, яка уже всіма силами замагює у свій чемпіонат багатьох зірок світового футболу. Варто також відзначити, що раніше Саудівська Аравія планувала подати спільну заявку із Єгиптом та Грецією (тоді б турнір вперше пройшов на 3 різних материках – Європа, Азія та Африка), проте не склалося.До речі. Якщо Україна та компанія або ж південноамериканський ансамбль виграють право на проведення ЧС, то це стане своєрідним рекордом, оскільки раніше Мундіаль не проходив більше, аніж у двох країнах одночасно.
ФІФА має визначити країни, що будуть приймати ЧС-2030, у вересні 2024 року. Нагадаємо, що Мундіаль-2026 пройде відразу у трьох країнах, а саме у США, Мексиці та Канаді. УЄФА уже запропонувала новий формат відбору до чемпіонату світу, оскільки цього разу участь у змаганнях вперше візьме 48 країн, а не 32.
Усі господарі та переможці чемпіонатів світу
- 1930 – Уругвай, переможець – Уругвай.
- 1934 – Італія, тріумфатор – Італія.
- 1938 – Франція, переможець – Італія.
- 1942 та 1946 – відмінені через Другу світову війну
- 1950 – Бразилія, тріумфатор – Уругвай.
- 1954 – Швейцарія, переможець ФРН (Німеччина).
- 1958 – Швеція, тріумфатор – Бразилія.
- 1962 – Чилі, переможець – Бразилія.
- 1966 – Англія, тріумфатор – Англія
- 1970 – Мексика, переможець – Бразилія.
- 1974 – ФРН, тріумфатор – ФРН.
- 1978 – Аргентина, переможець – Аргентина.
- 1982 – Іспанія, тріумфатор – Італія.
- 1986 – Мексика, переможець – Аргентина.
- 1990 – Італія, тріумфатор – ФРН.
- 1994 – США, переможець – Бразилія.
- 1998 – Франція, тріумфатор – Франція.
- 2002 – Південна Корея та Японія, переможець – Бразилія.
- 2006 – Німеччина, тріумфатор – Італія.
- 2010 – Південно-Африканська Республіка, переможець – Іспанія.
- 2014 – Бразилія, тріумфатор – Німеччина.
- 2018 – Росія, переможець – Франція.
- 2022 – Катар, тріумфатор – Аргентина.