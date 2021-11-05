Україна подала заявку на проведення жіночого Євро-2025 з футболу

УЄФА отримав п’ять заявок від восьми асоціацій, зацікавлених у проведенні фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2025 року.

Спільну заявку подали Данія і Фінляндія, а також Норвегії і Швеція. Про свою зацікавленість в участі в тендері Євро-2025 заявили також асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

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Для проведення Євро-2025 претенденти на організацію турніру повинні надати інформацію щодо стадіонів, на яких будуть відбуватися матчі. Зокрема, зазначається, що асоціаціям рекомендовано підготувати вісім стадіонів категорії 4 УЄФА, що здатні вмістити 15 тисяч глядачів.

Якщо Україна отримає право на проведення турніру, то це автоматично означатиме участь жіночої збірної у фінальній частині Євро. За всю історію виступів українки лише одного разу потрапляли на чемпіонат Європи: у 2009 році (четверте місце в групі).

Де Україна може провести ці матчі