Україна планує прийняти Євробаскет: де у Києві, Львові та Дніпрі побудують нові арени

Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Для цього слід побудувати дві нові арени.

Україна подала заявку як на проведення матчів групового етапу, так і фінальної стадії. Однак для цього треба побудувати як мінімум дві нові спортивні арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч. Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів.

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Найбільший зал, який і прийме фінальну стадію, планують побудувати в Києві. Ще один – у Львові. Але вирішили побудувати арену і в Дніпрі, яке буде запасним містом.

У Києві є місце, шикарне місце на Микільській Слобідці біля МВЦ, ближче до Дніпра. Шикарний зал на 15 тисяч, концертний на 25 тисяч. Це буде презентовано комісії з гарантією, що у 2024 році ми закінчимо. Друга зала буде у Львові. Чому Львів? Тому що місто потім рухатиметься до Олімпійських ігор. Садовий дав місце одразу біля стадіону ("Арени Львів", – прим. 24 каналу). Дніпро у нас іде запасним містом. Там виділено місце на лівому березі. Також в планах реконструкція "Метеора". Насамперед там займається питанням Облрада. Там буде зал із льодовою ареною на 8 тисяч глядачів,

– розповів президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Ці спортивні арени мають бути побудовані до 1 грудня 2024 року. Євробаскет-2025 відбудеться у вересні 2025 року. Турнір організують у чотирьох країнах, які приймуть матчі групового етапу. І одна з них – згодом матчі раунду плей-офф.

Конкурентами України за право проведення Євробаскет-2025 є Кіпр, Фінляндія, Угорщина, Латвія та Росія. При цьому Фінляндія та Кіпр претендують лише на матчі групового етапу, у той час як решта (Україна зокрема) – на матчі групового етапу та фінальну стадію.

"Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані, і ми вже подаватимемо заявку на Євробаскет-2029 з уже побудованими аренами. Плюс є жіночий чемпіонат, молодіжний чемпіонат. Мені навіть висловили готовність у Києві міжконтинентальний кубок розіграти. Тільки треба зал", – відзначив Бродський.