Нова ковзанка в Мелітополі

Зводити нову ковзанку в Мелітополі розпочали 12 квітня 2021 року. А 28 грудня 2021 року її офіційно відкрили та зіграли й перший хокейний матч – Кременчук в овертаймі дотиснув херсонський Дніпро.

Ковзанка розрахована на 450 глядацьких місць.



Вигляд на льодову арену в Мелітополі вдень / фото Федерації хокею України

Проєкт був реалізований за програмою президента "Велике будівництво" – він увійшов до переліку "25 спортивних магнітів України".

За інформацією Мелітопольської міської ради, загальна вартість робіт становить 94,2 мільйона гривень.