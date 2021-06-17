Ярмоленко та Яремчук у відмінні формі перед матчем з Північною Македонією, – Маркевич

У четвер, 17 червня, в рамках другого туру Євро-2020 збірна України зустрінеться з Північною Македонією. Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку "синьо-жовтих" у Бухаресті.

Глава Комітету збірних УАФ зазначив, що у першому матчі проти Нідерландів наша національна команда виглядала гідно та дала бій іменитому супернику. За його словами, це вселяє надію перед грою з північномакедонцями.

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Проте, клас у підопічних Андрія Шевченка вище, та й лідери – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук перебувають у відмінній спортивній формі,

– сказав він.

Мирон Маркевич вірить в те, що, готуючись до поєдинку проти Північної Македонії, тренерський штаб детально вивчив усі сильні та слабкі сторони суперника. Важливо також було провести роботу над помилками, допущеними в матчі з Нідерландами.

Легендарний наставник також додав: "Зловив себе на думці, що навіть у разі сьогоднішньої вікторії, доля путівки в наступний раунд все одно вирішиться в заключному поєдинку – з австрійцями".

Матч Україна – Північна Македонія пройде в Бухаресті 17 червня та розпочнеться о 16:00.

Збірна України зустрічалася з македонцями чотири рази. Двічі у товариських зустрічах "синьо-жовті" втрачали очки (у 2003 році – 0:0 та у 2004 році – 0:1). Однак в офіційних матчах у відборі на Євро-2016 здобули дві перемоги: 1:0 (вдома) та 2:0 (на виїзді).