Глава Комітету збірних УАФ зазначив, що у першому матчі проти Нідерландів наша національна команда виглядала гідно та дала бій іменитому супернику. За його словами, це вселяє надію перед грою з північномакедонцями.

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Проте, клас у підопічних Андрія Шевченка вище, та й лідери – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук перебувають у відмінній спортивній формі,

– сказав він.

Мирон Маркевич вірить в те, що, готуючись до поєдинку проти Північної Македонії, тренерський штаб детально вивчив усі сильні та слабкі сторони суперника. Важливо також було провести роботу над помилками, допущеними в матчі з Нідерландами.

Легендарний наставник також додав: "Зловив себе на думці, що навіть у разі сьогоднішньої вікторії, доля путівки в наступний раунд все одно вирішиться в заключному поєдинку – з австрійцями".