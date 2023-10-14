Ще ближче до Євро-2024: Україна на класі переграла Північну Македонію – відео голів

Команда Сергія Реброва була господарем ситуації на стадіоні у Празі, хоча у голах не обійшовся без вдачі. Три очки дозволяють залишатися у гонці з Італією.

Україна – Північна Македонія 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5.

Збірна України провела свій шостий матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у номінально домашньому матчі в Празі "приймала" Північну Македонію, пише 24 канал.

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Кадрові проблеми Реброва

Балканська збірна була прямим конкурентом за вихід на чемпіонат Європи. До очної битви команди підійшли на 3-4 місцях, маючи по 7 очок. Стільки ж має і Італія, у якої ще і матч в запасі.

Україні та Північній Македонії вкрай важливо було вигравати у звітному матчі, адже при втраті очок шансів обійти Італію майже б не залишалось. А команда Реброва підійшла до жовтневих матчів із кадровими проблемами, особливо праворуч в нападі.

Травми отримали Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко, тому тренеру довелось довіритись на цій позиції Олександру Зубкову. Разом із ним в нападі вийшли Мудрик та Довбик. У воротах же місце зайняв Анатолій Трубін, хоча у вересневих матчах основним був Георгій Бущан.

Ініціатива і фортуна на боці України

На правах фаворита "синьо-жовті" захопили ініціативу з перших хвилин, але македонці тримали оборону. Непоганий момент мав Мудрик, який трохи затримався із пасом.

Тим не менш, нашій команді вдалось відкрити рахунок ще до перерви, хоча не обійшлось і без фортуни. Зінченко дочекався обрізки від македонця біля його карного майданчика та віддав на Судакова.

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Георгій виконав дальній постріл і м'яч рикошетом від ноги захисника залетів у ворота дезорієнтованого Дімітрієвскі. Гості спробували швидко відігратися і серйозно потурбували Трубіна.

Відео голу Судакова:

Кіперу Бенфіки довелось рятувати після ударів Міоскі та Ашковскі з близької відстані. Кінцівка першого тайму в ігровому плані була за македонцями, але після перерви Україна вирівняла гру.

Дочекались другого голу

Реальні шанси подвоїти рахунок мали Довбик та Мудрик. В обох випадках Дімітрієвскі відверто рятував Північну Македонію. Також Матвієнко влучив у поперечину після подачі Зінченка з кутового.

Македонці намагались затиснути нашу команду, але у Трубіна було не так багато роботи. Ребров освіжив склад виходами Маліновського, Яремчука та Сидорчука. Гостроти нападу це не додало.

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Хоча Яремчука виводили на побачення із кіпером (сейв Дімітрієвскі). А ось пізній вихід Караваєва замість Мудрика зробив своє. Олександр пробіг по флангу та помітив, що кіпер вийшов занадто далеко. Дальній удар від гравця Динамо поставив крапку у матчі.

Відео голу Караваєва:

Продовжуємо боротьбу за Євро

Попри це ставка Реброва була скоріше на збереження результату. На щастя, балканці так і не змогли пробити Трубіна, що дозволило Україні здобути таку важливу перемогу.

Наша команда виходить на друге місце у таблиці, але вже ввечері Італія в разі перемоги над Мальтою поверне цю сходинку собі. Свій наступний матч Україна проведе 17 жовтня як раз проти мальтійців на виїзді.