Вже під час спілкування можна було, що українці у повній концентрації та гарному настрої готуються до важливого поєдинку проти північних македонців. Не обійшлось без жартів головного тренера збірної України.

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Гарна атмосфера у збірній України

Більшість запитань журналістів традиційно було до Сергія Реброва. Однак одне із них було адресоване Миколенку. Один із представників ЗМІ попросив Віталія розповісти, що він очікує від суперника у наступній зустрічі.

Захисник Евертона вирішив перекласти це запитання на тренера, пояснюючи, що наставник краще відповість на це питання. Однак Сергію Станіславовичу "пальця в рот не клади". Головний керманич збірної відповів на ці слова Миколенка, заявивши, що на запитання повинен відповідати не лише наставник, а й футболіст.

Відзначимо, що наступний матч може стати для Віталія 35-м у футболці збірної України (поки що 1 гол).

Нагадаємо, що у попередній зустрічі цих збірних Миколенко відіграв весь поєдинок та заробив за 90 хвилин жовту картку. Та гра закінчилась вольовою перемогою українців на виїзді 2:3.

Друга зустріч цих національних команд відбудеться 14 жовтня о 16:00 у чеській Празі. Номінально матч буде "домашнім" для команди Реброва. Після чого 17 жовтня "синьо-жовті" гостюватимуть у Мальті.

Пресконференція Реброва та Миколенка (тролінг із 6-ї хвилини відео)