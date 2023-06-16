Ввечері п'ятниці, 16 червня, збірна України зіграє другий матч відбору на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Північної Македонії.

Слідкуйте з нами Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Для наставника це буде перша офіційна зустріч на чолі "синьо-жовтих". Тим часом, став відомий склад нашої команди на матч у Скоп'є. У порівнянні із товариським матчем проти Німеччини Ребров не зробив жодної заміни.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Циганков, Ярмоленко – Довбик.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ПІВНІЧНОЇ МАКЕДОНІЇ: Дімітрієвскі – Рістовскі, Зайков, Мусліу, Аліоскі – Бардхі, Адемі, Аршковскі – Трайковскі, Нестеровскі, Елмас.



Склад збірної України / інстаграм УАФ

Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-платформі Megogo.

Розклад сил

Згідно з котируваннями букмекерів, Україна є фаворитом у матчі з балканцями. Перемога підопічних Реброва оцінюється у 2,09, тоді як на Північну Македонію можна поставити за 4.05. Нічия ж оцінюється у 3,55.

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Обидві команди вже провели по одному поєдинку у кваліфікації Євро-2024. Македонці здолали аутсайдера групи Мальту (2:1), тоді як наша команда поступилась на виїзді фавориту Англії (0:2).