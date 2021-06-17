Важка і нервова гра зі складним суперником, – Шевченко про матч Україна – Північна Македонія

Збірна України 17 червня здобула першу перемогу на Євро-2020. "Синьо-жовті" у напруженому поєдинку переграли Північну Македонію. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не приховував емоцій після переможного матчу.

Андрій Шевченко під час флеш-інтерв'ю поділився враженнями від валідольної зустрічі, яка завершилася з рахунком 2:1.

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Що сказав Шевченко після перемоги

Наставник української команди насамперед подякував уболівальникам за насамовиту підтримку.

Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. В принципі команда провела 2 хороших тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Коли не забиваєш моменти, пенальті… Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено,

– зазначив Шевченко.

Проблеми на флангах

За словами Шевченка, на лівому фланзі діяла зв'язка Малиновського і Шапаренка, при перебудуванні вони мінялися із Зінченком. Він зауважив, що Малиновський грав на цій позиції в "Аталанті", а тому він добре з нею знайомий.

"Ми збалансували 2 флангу, і гра в атаці у нас вийшла добре. Десь була нервозність в кінці, де ми могли за рахунок передач краще виходити. Нервозність грає роль", – визнав головний тренер збірної.

Про заміни та їх ефективність

Шевченко залишився задоволеним замінами. Він наголосив, що Бесєдін "вийшов і дав багато боротьби, а Циганков мав розкішний шанс. Також тренер похвалив Сидорчука і Соболя.

Феноменальна гра Ярмоленка і Яремчука

Наставник визнав, що уся команда перебуває в хорошій формі. Те, що гравці грають в атаку Шевченко назвав позитивним моментом. Водночас він поскаржився на нереалізовані моменти.

Якби ще всі моменти реалізовували, що створюємо. Команда дійсно цікаво грає, багато цікавих пропозицій, але треба знаходити баланс, тому що нас чекає дуже серйозна гра з непростим суперником. Треба відновитися, відпочити і готуватися,

– сказав Шевченко.

Україна – Північна Македонія: найважливіше з матчу

Збірна України в другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Голами за "синьо-жовтих" відзначились Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Поєдинок пройшов у Бухаресті у четвер 17 червня. На відміну від стартового поєдинку, який проходив у Амстердамі, цього разу українська збірна мала відчутний бонус – набагато більше вболівальників. У сусідню Румунію значно простіше дістатись, тому перевага українців відчувалась із перших хвилин.

В останні хвилини напруга в матчі зашкалювала, але до якоїсь ігрової конкретики практично не доходило, що дозволило Україні здобути першу перемогу на чемпіонатах Європи з часів домашнього Євро-2012.

Таким чином після двох матчів підопічні Шевченка набирають 3 очки, але мають нульову різницю м'ячів. Увечері в четвер відбудеться інший матч цієї групи Нідерланди – Австрія.