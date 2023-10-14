"Хочете, щоб як Мессі": Ребров обурився питанням про безгольову гру Мудрика за збірну України

Наставник збірної України встав на захист Михайла після питання від журналіста. Вінгер Челсі досі не забив ані голу за національну команду.

Збірна України вдало відіграла свій шостий матч у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва переграли Північну Македонію з рахунком 2:0.

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Ребров встав на захист Мудрика

Майже весь матч на полі провів Михайло Мудрик, який не відзначився результативними діями. Крім того, вінгер Челсі змарнував кілька непоганих моментів.

На післяматчевій пресконференції журналісти запитали Сергія Реброва про нереалізацію від Мудрика, зазначивши, що у гравця не дуже добре виходить як в Челсі, так і у збірній України. Втім тренер заступився за свого підопічного.

Ви так бачите, я не бачу. Скільки років Михайлу Мудрику? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі? Я вважаю, що крок за кроком він намагається грати краще. А коли ти граєш в Челсі, це дуже важливо. Ви запитуєте в мене, які перспективи в збірній України у гравця, який вже грає в Челсі. Я вважаю, у Михайла все попереду, він дуже багато працює. Я не вважаю, що сьогодні була невдала його гра. Він дуже допомагав команді. Те, що він не забив, іноді таке буває, але він намагається, створює моменти,

– висловив свою думку Ребров.

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Історія Михайла Мудрика

Нагадаємо, що Михайло взимку перейшов у Челсі за 70 мільйонів євро з Шахтаря. Цей трансфер став рекордним на вихід для українських футболістів.

Втім показники вінгера в лондонській команді і справді скромні – один гол та два асисти у 25-ти матчах. У свою чергу за збірну України Мудрик відіграв 13 зустрічей, в яких відзначився лише двома асистами.

Після матчу з Північною Македонією "синьо-жовті" піднялись на другу сходинку у відбірковій групі на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва випереджають Італію на три очки, але при цьому "Скуадра Адзура" ще має дві зустрічі у запасі.

ВІдеоогляд матчу Україна – Північна Македонія