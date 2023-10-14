Сборная Украины удачно отыграла свой шестой матч в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва обыграли Северную Македонию со счётом 2:0.

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Ребров встал в защиту Мудрика

Почти весь матч на поле провел Михаил Мудрик, не отличившийся результативными действиями. Кроме того, вингер Челси упустил несколько неплохих моментов.

На послематчевой пресс-конференции журналисты спросили Сергея Реброва о нереализации от Мудрика, отметив, что у игрока не очень хорошо получается как в Челсе, так и у сборной Украины. Впрочем, тренер вступился за своего подопечного.

Вы так видите, я не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше. А когда ты играешь в Челси, это очень важно. Вы спрашиваете меня, какие перспективы у сборной Украины у игрока, уже играющего в Челси. Я считаю, что у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде. То, что он не забил, иногда такое бывает, но он пытается, создает моменты,

– высказал свое мнение Ребров.

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История Михаила Мудрика

Напомним, что Михаил зимой перешел в Челси за 70 миллионов евро из Шахтера. Этот трансфер стал рекордным выходом для украинских футболистов.

Впрочем, показатели вингера в лондонской команде действительно скромные – один гол и два ассиста в 25-ти матчах. В свою очередь, за сборную Украины Мудрик отыграл 13 встреч, в которых отметился лишь двумя ассистами.

После матча с Северной Македонией "сине-желтые" поднялись на второе место в отборочной группе на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва опережают Италию на три очка, но при этом "Скуадра Адзура" еще имеет две встречи в запасе.

Видеообзор матча Украина – Северная Македония