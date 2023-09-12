Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації на молодіжне Євро

"Синьо-жовті" розпочинають новий шлях після блискавичного успіху на останньому турнірі. Команда Унаї Мельгоси стартує у відборі проти аутсайдера групи.

Молодіжна збірна України з футболу починає свій шлях на Євро-2025. У стартовій грі відбору "синьо-жовті" протистоятимуть одноліткам з Північної Ірландії, пише 24 канал.

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Оновлена молодіжка

Влітку наша команда U-21 зробила прорив на молодіжному Євро, дійшовши до півфіналу. Це дозволило збірній вперше в історії вийти на Олімпійські ігри.

Після того турніру у команді відбулась зміна тренера, замість Руслана Ротаня був призначений іспанець Унаї Мельгоса. Саме під його керівництвом Україна йде штурмувати кваліфікацію нового Євро, яке у 2025-му пройде у Словаччині.

"Синьо-жовті" потрапили у групу до Англії, Сербії, Північної Ірландії та Люксембургу. Останні дві команди вже стартували у відборі і наш суперник з Північної Ірландії несподівано поступився вдома люксембуржцям (0:1).

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Букмекери вважаєють нашу команду фаворитом у зустрічі. Коефіцієнт на тріумф України становить 1,54, тоді як на нічию – 4,40, а на північноірландців – 6,50.

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Нагадаємо. що на Євро-2025 напряму вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди з других місць. У свою чергу, інші шестеро віцечемпіонів груп зіграють у стикових матчах, де будуть розіграні три путівки на турнір.

Матч Україна – Північна Ірландія пройде у словацькому Попраді. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 каналу. Початок – о 19:30 за київським часом.

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