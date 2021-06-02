Україна – Північна Ірландія: де дивитися

Матч між збірними України та Північної Ірландії відбудеться в Дніпрі на "Арені Дніпро". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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В Україні права на показ матчі збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Північної Ірландії покажуть відразу два телеканали.

Йдеться про телеканал "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 20:50.

Дивитися онлайн матч Україна – Північна Ірландія можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.

Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Трансляція матчу Україна – Північна Ірландія доступна і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".