Україна піднялася в рейтингу ФІБА, обійшовши Китай

ФІБА опублікувала оновлений рейтинг баскетбольних збірних світу. Україна покращила свою позицію, піднявшись на одну сходинку вверх.

В оновленому рейтингу ФІБА збірна України займає 28-е місце. Україна піднялася вверх, обійшовши збірну Китаю.

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Серед європейських збірних українці на 16-у місці.

Лідером світового рейтингу і надалі залишається збірна США. Далі розмістилися збірні Іспанії, Австралії, Аргентини та Сербії. На шосте місце вийшла збірна Греції, яка обійшла Францію.

Нагадаємо, команда Айнарса Багатскіса перемогла Словенію (70:65) та Угорщину (97:63) в заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року та вийшла на Євробаскет з першого місця в групі.