Боксерські надії України: "сині-жовті" переконливо виграли турнір в Каунасі
Джерело:Федерація Боксу України
Збірна України з боксу тріумфально виступила на турнірі в Литві. На рахунку наших спортсменів 13 нагород та підсумкове перше місце в командному заліку.
У литовському Каунасі завершився 27-й турнір класу А імені Шоцикаса. Збірна України завоювала перше загальнокомандне місце серед 17 країн-учасниць турніру.
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Неймовірний успіх українців
Найкращим боксером турніру став срібний призер Олімпійських ігор-2020 Олександр Хижняк. У фінальному поєдинку українець переміг Жанібека Картбаєва з Казахстану. У ваговій категорії до 71 кілограма перемогу здобув Юрій Захарєєв. У фіналі наш боксер рішенням суддів переміг поляка Сезара Знамієча.
За підсумком турніру в Каунасі збірна України завоювала 13 нагород: 6 золотих, 2 срібні та 5 бронзових. Зазначимо, що Україну на цьому турнірі представляли 16 спортсменів.
- "Золото": Айдер Абдураімов (57 кг), Даниїл Заморило (63,5 кг), Віктор Петров (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг)
- "Срібло": Дмитро Замотаєв (51 кг) – капітан команди, Раїса Піскун (75 кг)
- "Бронза": Ельмір Набієв (54 кг), Олег Чулячеєв (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачов (86 кг), Кирило Стоянчів (+92 кг)
Відмінний командний результат українських боксерів, тренерів та медичного штабу збірної!