Дві відбитих пенальті новачка Шахтаря: Україна втратила перемогу в останній грі перед Олімпіадою

Команда Руслана Ротаня була близька до завершення зборів у Франції на мажорній ноті. Героєм зустрічі став Кіріл Фесюн, який нейтралізував два голи парагвайців.

Україна U-23 – Парагвай U-23 2:2

Голи: Хлань, 31, Федор, 83 – Парзаюк, 86, Марсело Фернандес, 89.

Збірна України U-23 виходить на фінішну пряму в рамках підготовки до дебютного виступу на Олімпійських іграх. Команда Руслана Ротаня завершує тренувальний збір у Франції, пише 24 Канал.

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Героїзм Фесюна

У четвер, 18 липня, "синьо-жовті" відіграли останній спаринг перед турніром. Суперником нашої команди стала інша команда-учасниця олімпійського турніру збірна Парагваю.

Руслан Ротань з перших хвилин виставив наближений до основи склад. У воротах з'явився новачок Шахтаря Фесюн, на полі ж отримали місце інші лідери донеччан Сікан та Криськів, а також новоспечені гравці Динамо Рубчинський та Брагару.

Україна вийшла вперед в середині першого тайму завдяки голу від Хланя, а після цього настав зірковий час Фесюна. Наша команда двічі подарувала пенальті парагвайцям – на 40 та 51 хвилинах. Проте з обома ударами з позначки впорався Кіріл.

Відео сейву Фесюна з пенальті:

Не втримали перемогу

Гол Федора на 83 хвилині впритул наблизив Україну до перемоги у цій грі, проте команда Ротаня примудрилась втратити перевагу у два м'ячі. Точні удари Парзаюка та Марсело Фернандеса на 86 та 89 хвилинах відповідно зафіксували нічию у спарингу – 2:2.

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Свій наступний матч Україна проведе вже в рамках олімпійського турніру 24 липня. Першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Іраку. Окрім азійської команди, в нашій групі також присутні збірні Аргентини та Марокко.