Україна отримала суперниць на жіночому Євроволей-2021

Відбулося жеребкування чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих збірних. На цьому турнірі виступить і збірна України.
Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Румунія, Туреччина, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Матчі групи D пройдуть у Румунії в місті Клуж-Напока.
Нагадаємо Український клуб Барком-Кажани буде виступати у чемпіонаті Польщі
Результати жеребкування Євроволей-2021
- Група A: Сербія, Азербайджан, Росія, Бельгія, Франція, Боснія та Герцеговина;
- Група B: Болгарія, Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія, Греція;
- Група C: Хорватія, Італія, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Швейцарія;
- Група D: Румунія, Туреччина, Нідерланди, Україна, Фінляндія, Швеція.
Чотири команди з кожної групи виходять у раунд плей-офф – 1/8 фіналу.
Фінальна частина Євроволей-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року одразу у чотирьох країнах – Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.