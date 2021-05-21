Україна отримала суперниць на жіночому Євроволей-2021

Відбулося жеребкування чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих збірних. На цьому турнірі виступить і збірна України.

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Румунія, Туреччина, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Матчі групи D пройдуть у Румунії в місті Клуж-Напока.

Нагадаємо Український клуб Барком-Кажани буде виступати у чемпіонаті Польщі

Результати жеребкування Євроволей-2021

Група A: Сербія, Азербайджан, Росія, Бельгія, Франція, Боснія та Герцеговина;

Група B: Болгарія, Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія, Греція;

Група C: Хорватія, Італія, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Швейцарія;

Група D: Румунія, Туреччина, Нідерланди, Україна, Фінляндія, Швеція.

Чотири команди з кожної групи виходять у раунд плей-офф – 1/8 фіналу.

Фінальна частина Євроволей-2021 відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року одразу у чотирьох країнах – Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії.