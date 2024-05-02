Вперше в історії: у футзальній Лізі чемпіонів Україну представлятимуть два клуби

2 травня 2024, 21:29
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Джерело:

УЄФА

Україна зберегла п'яте місце в рейтингу європейських збірних з футзалу. Це дозволить отримати два місця в основному раунді Ліги чемпіонів наступного сезону.

УЄФА на своєму офіційному сайті оновив рейтинг європейських збірних з футзалу. Від місця у списку залежить кількість представників країни у Лізі чемпіонів.

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Історична подія в українському футзалі

У грудні 2023 року Україна обійшла Хорватію в рейтингу УЄФА та піднялася на п'яту сходинку. До кінця квітня "синьо-жовті" зберегли позицію. Завдяки цьому українські клуби отримали два місця у Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.

Довідка. У рейтинг УЄФА враховуються результати матчів відбору та фінальної частини чемпіонату світу та Європи.

Лідирують в рейтингу УЄФА португальці – чинні чемпіони світу та Європи. На другому місці залишається Росія, яка відсторонена від змагань після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Топ-10 збірних УЄФА з футзалу

  1. Португалія – 2715.953 бала
  2. Росія* – 2547.159
  3. Іспанія – 2495.409
  4. Казахстан – 2418.002
  5. Україна – 2056.591
  6. Хорватія – 2007.949
  7. Фінляндія – 1970.212
  8. Франція – 1967.701
  9. Польща – 1924.072
  10. Словенія – 1898.780

Як Україна отримала два місця в ЛЧ

Зазначимо, що у футзалі рейтинг збірних визначає квоту країни у Лізі чемпіонів. Це відбувається після оновлення наприкінці квітня.

Перші три країни делегують по дві команди в основний раунд. Переможець турніру також отримує два місця. У сезоні 2023/24 на перемогу в ЛЧ претендують представники Іспанії та Португалії, які знаходяться у топ-5 рейтингу.

Таким чином, враховуючи дискваліфікацію Росії, п'яте місце дозволить Україні вперше в історії отримати два місця у розіграші ЛЧ 2024/25. Ними стануть фіналісти плей-оф Екстра-ліги 2023/24.

Нагадаємо, що у сезоні 2023/24 Україну у футзальній Лізі чемпіонів представляв ХІТ. Кияни завершили свій виступ на стадії елітраунду.

Автор: Сергій Шаховець