Гідна відповідь: спортсменка з України поставила на місце журналіста після провалу на Олімпіаді

Марина Бех-Романчук не виправдала надій на Олімпійських іграх, виступивши невдало у потрійному стрибку. Після цього дівчина ще і нарвалась на неприємне питання на пресконференції.

Україна продовжує виступи на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Наша збірна здобула вже шість медалей, половину з яких – у змаганнях з легкої атлетики.

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Неприємне питання після провалу

Крім того, наша країна сподівалась на медалі від подружжя Романчуків. Втім Михайло через застуду не зміг взяти участь у вирішальних змаганнях, а Марина Бех-Романчук провалила фінальний виступ у потрійному стрибку.

Під час пресконференції Марина та Михайло нарвались на різке та дещо провокативне питання від журналіста. Романчуків спитали про відповідальність за витрачені мільйони гривень на їх підготовку:

Пояснення Бех-Романчук

Втім Марина Бех-Романчук не розгубилась від такого запитання. Вона красномовно пояснила журналісту, чому на неї та її чоловіка витрачались більші кошти.

Ви цілком праві. На спортсменів, від яких очікували медаль, було виділено більше коштів, ніж на інших. Це нормальна система, так воно працює. І безпосередньо це торкнулося мене, тому що я – неодноразова срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи. Відповідно, від мене очікували медаль,

– відзначила легкоатлетка.

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Також Бех-Романчук пояснила, чому розповіла про важкість підготовки. Дівчина наголосила, що в її планах жити лише на Батьківщині, тому для неї збір закордоном і минув непросто.

Коли я говорю про те, що мені було важко на зборах, я говорю особисто за себе. Тому що я людина, яка любить свою країну, свій дім, свій стадіон і свій манеж. Я сумувала за своїми батьками та своїм домом. Я хотіла додому і я зараз хочу додому. Я не буду тією людиною, яка буде жити десь у Європі. Я повернуся додому. І саме тому я сказала, що мені було важко. Низький уклін нашим захисникам за те, що я взагалі жива і мій дім стоїть. І за те, що я взагалі маю можливість тренуватися,

– підсумувала Марина.

Нагадаємо, що Бех-Романчук посіла 11 місце у фінальному змаганні з потрійного стрибку. Спортсменка вигравала чемпіонат Європи та Європейські ігри, але на Олімпіадах її максимумом стала п'ята позиція у 2021 році.