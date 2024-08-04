Украина продолжает выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже. Наша сборная получила уже шесть медалей, половину из которых – в соревнованиях по легкой атлетике.

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Неприятный вопрос после провала

Кроме того, наша страна надеялась на медали от супругов Романчук. Впрочем Михаил из-за простуды не смог принять участие в решающих соревнованиях, а Марина Бех-Романчук провалила финальное выступление в тройном прыжке.

Во время пресс-конференции Марина и Михаил нарвались на резкий и несколько провокационный вопрос от журналиста. Романчуков спросили об ответственности за потраченные миллионы гривен на их подготовку:

Кто отвечал за подготовку к олимпийскому циклу? Чувствуете ли вы ответственность за те миллионы гривен, которые были потрачены на вас? В вас вкладывали больше денег, чем в других атлетов. Вы говорите, что вам плохо было на сборах, но другие легкоатлеты не имели той возможности сидеть на сборах, которую имели вы.

Объяснение Бех-Романчук

Впрочем, Марина Бех-Романчук не растерялась от такого вопроса. Она красноречиво объяснила журналисту, почему на нее и ее мужа тратились большие средства.

Вы совершенно правы. На спортсменов, от которых ожидали медаль, было выделено больше средств, чем на других. Это нормальная система, так оно работает. И непосредственно это коснулось меня, потому что я – неоднократный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы. Соответственно, от меня ожидали медаль,

– отметила легкоатлетка.

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Также Бех-Романчук объяснила, почему рассказала о тяжести подготовки. Девушка отметила, что в ее планах жить только на Родине, поэтому для нее сбор заграницей и прошел непросто.

Когда я говорю о том, что мне было трудно на сборах, я говорю лично за себя. Потому что я человек, который любит свою страну, свой дом, свой стадион и свой манеж. Я скучала по своим родителям и своему дому. Я хотела домой и я сейчас хочу домой. Я не буду тем человеком, который будет жить где-то в Европе. Я вернусь домой. И именно поэтому я сказала, что мне было трудно. Низкий поклон нашим защитникам за то, что я вообще жива и мой дом стоит. И за то, что я вообще имею возможность тренироваться,

– подытожила Марина.

Напомним, что Бех-Романчук заняла 11 место в финальном соревновании по тройному прыжку. Спортсменка выигрывала чемпионат Европы и Европейские игры, но на Олимпиадах ее максимумом стала пятая позиция в 2021 году.