Набираємо оберти: Україна розгромила Португалію та вийшла у чвертьфінал волейбольного Євро

Команда Угіса Крастіньша без проблем пройшла суперника по 1/8 фіналу.

Португалія – Україна 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Збірна України з волейболу продовжує виступи на чоловічому чемпіонаті Європи-2023. Команда Угіса Крастіньша дуже важко починала турнір, пише 24 канал.

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У групі "синьо-жовті" були близькі до вильоту, програвши три стартові матчі. Втім на фініші українці виправили ситуацію, обігравши Фінляндію та Іспанію.

Як підсумок, наша команда посіла третє місце та вийшла в 1/8 фіналу на Португалію. У битві з "червоно-зеленими" Україну вважали фаворитами і вона показала себе достойно.

У першому сеті наша команда створила відрив в середині та виграла його у п'ять балів. Другий же пройшов у рівній боротьбі, але цього разу підопічні Крастіньша були більш успішними в кінцівці, взявши шість з восьми подач.

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Довершили справу українці у третьому сеті, взявши його з перевагою у три бали. Це дозволило "синьо-жовтим" вийти у чвертьфінал та повторити своє найкраще досягнення, яке підкорилось у 2019-му.

Там нашим суперником стане Словенія, якій підопічні Крастіньша програли у групі. Балканці ж поки виграли всі шість ігор на чемпіонаті Європи. Гра відбудеться у болгарській Варні 11 вересня.