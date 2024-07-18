Україна близька до провалу: збірна U-19 не змогла виграти другий поспіль матч на Євро-2024

Команда Дмитра Михайленка ніяк не може забити на юнацькому чемпіонаті Європи. Тепер для проходу у плей-оф необхідно брати очки проти Італії.

Норвегія U-19 – Україна U-19 0:0

Збірна України U-19 продовжує виступи на юнацькому чемпіонаті Європи-2024. Команда Дмитра Михайленка потрапила в групу А, де протистоїть Північній Ірландії, Норвегії та Італії, пише 24 Канал.

До теми Анонс юнацького Євро-2024: що треба знати про участь збірної України U-19

Залишаємось без перемог

У першій грі проти господарів британців наша збірна була фаворитом, але не змогла переграти суперника (0:0). Наступним матчем України стала битва проти прямого конкурента за вихід у плей-оф Норвегії.

Через втрату очок у першій грі підопічним Михайленка важливо було перемагати скандинавів. На руку нашій команді мало зіграти і повернення лідерів Кревсуна та Пономаренка після дискваліфікацій.

Проте з перших хвилин контролювати м'яч почали норвежці. До перерви скандинави частіше володіли м'ячем та завдали більше ударів у бік воріт Крапівцова.

Читайте також Оновлений рейтинг ФІФА: Україна втратила одну позицію – значення для відбору до ЧС-2026

Українцям вдалось вирівняти гру після перерви. Михайленко запустив на поле Богданова та Шевченка. Перший мав небезпечний момент з виходом майже сам на сам. Була можливість відзначитись і у Кревсуна дальнім ударом.

Проте сказати, що "синьо-жовті" награли на переможний м'яч, важко було сказати. Тому зустріч завершилась логічною нульовою нічиєю. Цей результат ставить під питання вихід у півфінал, адже для цього, ймовірно, необхідно буде обігрувати фаворита квартету Італію.

На руку нашій команді може зіграти нічия норвежців та північноірландців у останньому турі. Але все одно брати очки проти "Скуадри Адзури" доведеться. Остання гра групової стадії пройде 21 липня.