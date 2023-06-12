"Могли забивати навіть більше": Ребров підбив підсумки свого дебюту у збірній України

Наставник провів яскравий перший матч біля керма "синьо-жовтих". При цьому сам коуч вважає, що наша команда могла оформити більше голів.

Збірна України відіграла перший червневий поєдинок. "Синьо-жовті" ледь не виграли у товариському матчі з Німеччиною, розписавши нічию (3:3).

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Це був дебютна гра для Сергія Реброва на чолі національної команди. Після поєдинку наставник дав пресконференцію, прокоментувавши зустріч із Бундестім.

Це неофіційна гра. Ми створили достатньо моментів, могли забивати навіть більше. Декілька замін були плановими. Ми залишили дві заміни та використали їх наприкінці матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває біль у коліні. Тому щодо двох останніх замін, то ми вже дивилися по ситуації на полі. Я вдячний гравцям та вболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували підтримку, це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ і ми приєднуємося. Ця гра важлива для України, щоб показати підтримку з боку Німеччини, яка запропонувала нам провести цей матч. Ми їй дуже вдячні за підтримку у війні з агресором. Для мене особисто це теж дуже важливий матч, він перший. Я дуже радий, що хлопці серйозно поставилися до цієї гри. Ми показали достойний результат,

– заявив тренер.

Збірна України залишається без перемог у матчах з Німеччиною. У дев'яти очних зустрічах "синьо-жовті" здобули чотири нічиї та п'ять разів програвали.

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У червні на нашу команду очікують два матчі кваліфікації до Євро-2024. 16 червня Україна зіграє на виїзді із Північною Македонією, а 19-го числа "прийме" Мальту у словацькому місті Трнава.

Наразі наша команда ще не брала очок у відборі до чемпіонату Європи та посідає четверту сходинку у квартеті з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. У єдиному поки поєдинку кваліфікації українці програли на виїзді Англії (0:2).