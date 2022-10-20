Голкіперка збірної України забила гол від власних воріт у відборі на Євро-2023: неймовірне відео

Збірна України з перемоги над Нідерландами розпочала свій шлях в основному раунді жіночого Євро-2023 з футзалу. Серед авторок голів є голкіперка Вікторія Кислова.

За рахунку 4:0 нідерландки почали грати з п'ятою польовою, але невдало використали більшість на майданчику. Кислова легко впоралась із атакою суперниць, пише 24 канал.

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Філігранна точність

Вікторія не стала віддавати на ближню партнерку по команді, а пробила від своїх воріт. Голкіперка "синьо-жовтих" використала момент порожніх воріт Нідерландів. Ідеальний за точністю удар Кислової став справжньою "вишенькою на торті" у грі України.

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Відео голу Кислової

Після чого підопічні Олега Шайтанова дещо розслабились та пропустили двічі.

Однак більше українки не пропускали. Збірна України розгромила Нідерланди 5:2. Впевнена перемога від української жіночої команди.

Після першого туру синьо-жовта команда лідирує у групі разом із Польщею.

20 жовтня Україна зіграє проти Хорватії. Початок зустрічі о 17:00. А вже 22 жовтня "синьо-жовті" проведуть гру з Польщею (старт о 20:00).