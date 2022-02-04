Україна назвала склад на першу біатлонну гонку Олімпіади-2022
4 лютого 2022 , 10:25Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Спорт"
Збірна України виставила найсильніший склад на перші біатлонні перегони Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Почнеться змішана естафета у суботу, 5 лютого, об 11:00 за київським часом.
Збірна України у цій гонці виступить у наступному складі: стартером команди буде Валя Семеренко, за нею Юлія Джима та Артем Прима, а фінішером буде Дмитро Підручний.
До слова Надії на біатлон, віра в Абраменка та прорив Гераскевича: розклад змагань на Олімпіаді-2022
Склад збірної України:
- Валентина Семеренко
- Юлія Джима
- Артем Прима
- Дмитро Підручний
Запасною у складі жіночої команди є Дарія Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форсмажорні ситуації. Нагадаємо, що Олена Білосюк отримала позитивний тест на COVID-19.
Україна вже виступала таким складом
- Саме у такій четвірці Україна виступала двічі, однак з різними розстановками за етапами. У сезоні 2021/22 на етапі Кубка світу в Обергофі першими стартували чоловіки, за ними – жінки (Прима – Підручний – Семеренко – Джима) – Україна фінішувала десятою.
- А на чемпіонаті Європи в сезоні 2020/21 саме в "олімпійському складі" Україна здобула "золото".