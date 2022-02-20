Україна з найкращим результатом у лижних перегонах завершила виступ на Олімпіаді-2022
В останній змагальний день на Олімпіаді-2022 розіграли комплект нагород у лижних перегонах. У мас-старті на 30 кілометрів вільним стилем виступили дві українки.
Українка фінішувала у топ-40
Збірна України завершила виступ на Олімпіаді у Пекіні. Українки Марина Анцибор та Вікторія Олех вийшли на дистанцію у гонці з масовим стартом, повідомляє 24 канал.
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Гонку перенесли на три з половиною години через складні погодні умови.
У мас-старті українка Анцибор показала найкращий результат у лижних гонках за останні вісім років. Вона фінішувала 37-ю.
Початок гонки для Марини був не надто втішним. Вона розпочала мас-старт за межами топ-40. Проте на позначці 6.2 кілометрів українка відіграла одразу 11 позицій у порівнянні зі стартом. Анцибор вдалося вийти на 36-ту позицію.
На останніх 10 кілометрів дистанції українка йшла разом з китаянкою Чі Чуньсуе. У підсумку з перевагою у десять секунд Марина випередила свою головну суперницю.
Ще одна українка Вікторія Олех також фінішувала у мас-старті. Вона посіла 58-ме місце.
Норвежка Тереза Йохауг стала олімпійською чемпіонкою у мас-старті, американка Джессі Діггінс здобула "срібло", а представниця Фінляндії Кертту Нісканен – "бронзу".До речі. Для Анцибор це була четверта Олімпіада в кар'єрі. Найкращий її результат – 32-е місце у мас-старті на Іграх-2014.
Результати жіночого мас-старту
1. Тереза Йохауг (Норвегія) 1:24:54.0
2. Джессі Діггінс (США) +1:43.3
3. Кертту Нісканен (Фінляндія) +2:33.3
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37. Марина Анцибор (Україна) +10:37.3
58. Вікторія Олех (Україна) +21:28.1