Україна у напруженому матчі перемогла Фарерські острови у відборі на гандбольне Євро

Збірна України з гандболу провела третій матч у відборі на чемпіонат Європи 2022. Українці в домашньому матчі перемогли збірну Фарерських островів.

Для збірної України це був третій матч у відборі. Перші два матчі наша команда провела проти збірної Росії. А обидві ігри відбулися на нейтральній території – у Мінську. Правда збірній України вдалося лише у першому матчі зіграти внічию, другий матч закінчився поразкою.

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Відтак матч проти Фарерських островів був важливий саме з турнірної точки зору. Адже в Києві треба було перемагати.

Сама гра виявилася доволі напруженою. Суперники не давали один одному піти у відрив. У середині першого тайму гостям навіть вдалося зрівняти рахунок, але на перерву українці пішли за переваги у два голи.

Але ця перевага одразу ж була нівельована на початку другого тайму. Та все ж українці зуміли знову вийти вперед та втримати позитивний результат. Підсумок матчу – 25:21.

Тепер на збірну України 14 березня очікує на матч проти фарерських островів вже на їх майданчику.