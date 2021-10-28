Україна може повторити шлях Росії в допінговому скандалі, – спортивний юрист

Звіт про хід спецоперації "Геркулес" став справжнім шоком для нашого спорту – WADA звинувачує антидопінговий центр України у маніпуляції з допінг-пробами. Авторитетний спортивний юрист Юрій Юрченко закликав Україну готуватися до найгіршого сценарію.

За результатами операції "Геркулес" з'ясувалося, що українські спортсмени наперед знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

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Думаю, що санкції будуть такі самі, як із мельдонієм у Росії. Наша антидопінгова організація звинувачується в тому, що вона причетна до порушення антидопінгових правил. Цю ситуацію можна порівняти з корупційними діями. На жаль, санкції можуть бути доволі жорсткими. Керівництво лабораторії вже залишило свої посади, але це не означає, що наслідків для нас не буде,

– сказав Юрченко.

"Потрібно шукати всі можливості для захисту честі та гідності спорту в Україні. WADA просто так би не публікувала звіт, тому ситуація досить серйозна. Збігів ніяких не може бути. Треба готуватися до найгіршого, але в жодному разі не опускати руки. Потрібно боротися до кінця", – заявив юрист.

У чому звинувачують Україну